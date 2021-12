Il consigliere comunale di Diano Marina Barbara Feltrin é stata eletta consigliere provinciale. Di seguito la soddisfazione del Sindaco di Diano marina Cristiano Za Garibaldi

“Sono molto soddisfatto di come sono andate le Elezioni provinciali, che hanno sancito l’elezione di Barbara Feltrin, che evidentemente diventerà un importante riferimento non solo per il Comune di Diano Marina ma per tutti gli Enti del Golfo Dianese, per argomenti estremamente importanti quali Ato idrico, Ato rifiuti e tutte le materie e deleghe a capo dell’Ente Provincia. Invio al Presidente Claudio Scajola, a Barbara Feltrin e a tutti gli eletti un caloroso augurio di buon lavoro”.