Difficile viaggio per i viaggiatori piemontesi, che, in occasione del Capodanno hanno scelto l’Inghilterra per trascorrere le festività. Il volo Ryanair Torino Londra della giornata di ieri, martedì 28 dicembre 2021, ha riportato quasi sei ore di ritardo.

I passeggeri possono ottenere, grazie all’assistenza legale gratuita di ItaliaRimborso, 250 euro, come compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Il volo FR465, nella fattispecie, infatti, è partito alle 17:17, con la partenza schedulata alle 11:35, riportando poi un ritardo complessivo di 5 ore e 50 minuti.

Per contattare ItaliaRimborso è possibile farlo compilando il form online presente nella homepage del sito web https://www.italiarimborso.it/. I passeggeri del volo in ritardo Torino Londra, in alternativa, possono inviare un messaggio Whatsapp al numero 342 1031477, oppure chiamare lo 06 56548248.