Esito a sorpresa per il Memorial Mario Damonte, tappa finale del Circuito d’Autunno, che l’altra sera sulle piste del Bowling di Diano ha visto trionfare Domenico Mazzilli, al debutto stagionale e non inserito nel novero dei favoriti. Mazzilli, che ha gareggiato senza i bonus previsti per coloro che avevano preso parte alle serate precedenti, ha chiuso con 599 punti, davanti alla bravissima Laura Acierno (590) e Davide Gabrielli (566).

Domenico Mazzilli e Laura Acierno sono stati anche coloro che hanno realizzato i punteggi più alti di singola partita, rispettivamente 210 e 211, al lordo degli “handicap” personali. Punteggi notevoli. Per la Acierno, che ha “pagato” una prima manche meno brillante, all’attivo anche un 204. Fuori dal podio i principali favoriti, Fabio Curto, leader della graduatoria del Circuito, Luca Ardissone e Luigi Bombardieri, vincitori delle precedenti serate. Nella classifica a terne, successo del Team Venere con Ippolito-Mazzilli-Siffredi con un totale di 1650 punti. Una ventina sono stati i protagonisti dell’ultima gara del 2021, in arrivo da varie localitò del ponente, tra Loano e Sanremo. Il prossimo appuntamento agonistico, seppur a carattere amatoriale, si terrà a metà gennaio. In questo periodo natalizio il Bowling di Diano è aperto tutti i giorni già dal primo pomeriggio.

