Domenica 19 dicembre 2021, alle ore 16, presso la Sala Conferenze della Casa del Giovane di Novi Ligure si presenta il il libro “Murayi 1971 – 2021: una parrocchia tortonese in terra d’Africa” scritto da don Livio Vercesi, già missionario e oggi parroco a S. Pietro in Novi Ligure (Puntoacapo Editrice, 15 euro).

Si tratta del racconto della nascita e della crescita della Missione di Murayi, voluta in Burundi dalla Diocesi di Tortona che in questo modo, mi piace ricordarlo, non si limita a estendersi su più regioni, ma addirittura abbraccia due continenti.

L’autore non è uno storico o un ricercatore d’archivio, che ricostruisce un passato a cui si sente legato per interesse intellettuale o altre ragioni, ma che resta “altro” da lui, ma uno dei protagonisti di questa storia: don Livio Vercesi, per anni missionario “fidei donum” proprio a Murayi.

All’incontro, che sarà una sorte di “battesimo” per questo libro, parteciperanno don Livio Vercesi, autore del libro, Stefano Gabriele, volontario di “Ascolta l’Africa” fin dagli esordi dell’associazione (che illustrerà alcuni dei progetti in corso a Murayi), e altre persone legate a questo progetto; modererà l’incontro Cristina Daglio, editrice del volume.

L’iniziativa è stata organizzata secondo quanto previsto dalle norme per il contrasto al Covid19: per partecipare occorre prenotarsi al numero 3451234398 ed avere greenpass “base” valido; l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento posti disponibili.

Il libro potrà essere richiesto presso le librerie e le cartolibrerie della città, ottenuto online scrivendo all’indirizzo email acquisti@puntoacapo-editrice.com e anche acquistato direttamente dall’associazione “Ascolta l’Africa” ritirandolo presso l’ufficio parrocchiale di S. Pietro (in via Antica Libarna a Novi Ligure, tel. 01432526): per le copie vendute direttamente da “Ascolta l’Africa”, il ricavato andrà interamente devoluto a questa associazione, che ancora oggi opera a Murayi grazie all’aiuto e al supporto di numerose volontarie e volontari, novesi e non.

Correlati