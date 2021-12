La Sanità tortonese sembra avviata verso un’inversione di tendenza e verso un futuro che garantirà più efficienza all’ospedale di Tortona. I segnali ci sono tutti, eppure qualche collega giornalista – chissà per quale motivo e con quale fine, senza apparente ragione sta mettendo in dubbio questo futuro e sembra che remi contro.

Un atteggiamento che ha fatto imbufalire il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, che chiaramente non ci sta ed ha preso una netta posizione contro questo incomprensibile atteggiamento critico.

“Non nascondo – dice – che sono molto scettico nei confronti di alcune posizioni che vedo evidenziate sui certi nostri giornali locali di estremo pessimismo (non certo Oggi Cronaca che invece non si presta a polemiche strumentali che rischiano di fare solo male alla città – ndr), per non dire disfattismo, nei confronti dei progetti in via di sviluppo, spesso accoppiati alla ricorrente lamentela di uno scarso coinvolgimento del privato.”

“Eppure – conclude il Sindaco di Tortona – credo di aver reso chiaro fin dal principio (e l’ho ribadito anche quando venivo accusato di voler “svendere l’ospedale ai privati”) che il settore sanitario privato può sicuramente costituire un valido aiuto in questa fase per affrontare l’endemico problema della carenza di personale. Allo stesso modo potrà rivelarsi molto utile per fornire servizi ulteriori a quelli possibili nel nostro ospedale; tuttavia, com’è negli intendimenti della Regione e come sono convinto anch’io la gestione dell’ospedale deve rimanere sotto il controllo del servizio pubblico. Mi domando chi possa avere interesse nel continuo tentativo di demolire e svalutare le potenzialità del nostro ospedale e con esso il lavoro che medici, infermieri, funzionari e operatori di questo settore svolgono anche nella nostra città. Sicuramente non chi, come tutti noi, ha a cuore la salute dei Tortonesi.”