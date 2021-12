Proseguono al Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina le iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie.

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 15, è in programma una visita guidata alla riscoperta della lunga storia del golfo dianese. Lo staff del MARM accompagnerà i visitatori in un viaggio di oltre 100.000 anni testimoniato dagli oltre 500 reperti esposti nella Sezione Archeologica, dal Paleolitico medio fino all’Età del Bronzo, dai primi Liguri fino all’età romana, periodo caratterizzato dalla presenza dell’antico insediamento del Lucus Bormani, abitato situato lungo la principale arteria stradale romana della Liguria, la Via Iulia Augusta.

Giovedì 30 dicembre, alle ore 15, appuntamento per i più piccoli con il laboratorio ludico didattico “Giochiamo con la Storia!”, dove i giovani partecipanti avranno modo di scoprire e sperimentare i giochi con cui passavano il tempo i loro coetanei di duemila anni fa.

Le iniziative, che proseguiranno fino all’8 gennaio, sono state ideate in collaborazione con i Settori Cultura e Manifestazioni del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Prosegue la bigliettazione ridotta per offrire a tutti un momento di svago e conoscenza.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.