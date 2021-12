Il Liceo Peano amplia l’offerta formativa e propone, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, un percorso di curvatura ambientale per l’indirizzo del Liceo Scientifico che enfatizza la centralità dell’ambiente e il contributo che un giovane di oggi, “nativo ambientale”, può dare alla società in cui vive.

La curvatura ambientale offre formazione su uno dei temi verso i quali i ragazzi sono molto sensibili ma spesso non hanno l’opportunità di approfondire, quello del rispetto per l’ambiente e della sostenibilità: un settore di attualità che potrebbe indirizzarli sia nella scelta degli studi universitari, sia nel mondo del lavoro.

Nell’attuazione di questo progetto, sostenuto anche dalla Fondazione CR Tortona, il Liceo si avvarrà della collaborazione dell’Università UPO (Università del Piemonte Orientale) e di tutte le agenzie ed enti presenti sul territorio che si occupano di ambiente.

Il quadro orario sarà integrato da moduli scientifici e giuridico-economici, attività laboratoriali, interventi di esperti e uscite sul territorio. Nel biennio, un’ora settimanale aggiuntiva di diritto ed economia, fisica e scienze naturali, indicativamente divise in di attività in aula, laboratoriali e uscite sul territorio. Nel triennio, le attività riferite a queste discipline saranno organizzate in un’ottica interdisciplinare attraverso momenti di compresenza. Sono previsti incontri con docenti del Corso di laurea GASS (gestione ambientale e sviluppo sostenibile) ed esperienze laboratoriali presso l’Università del Piemonte Orientale.

Il Liceo Scientifico a Curvatura ambientale, dunque, formerà i ragazzi con l’obiettivo di sviluppare un approccio responsabile ed etico nei confronti dell’ambiente, di comprendere le molteplici relazioni tra le componenti fisiche, chimiche, biologiche e umane nel funzionamento dei sistemi ambientali e di acquisire conoscenze di base nel campo scientifico, economico e giuridico, necessarie per promuovere concretamente una società più rispettosa dell’ambiente. E, nell’ottica di una formazione completa e complessa della persona e del cittadino, di acquisire anche attraverso l’arte e la letteratura di sensibilità per la bellezza della natura e per l’importanza del paesaggio nella qualità della vita di ciascuno.