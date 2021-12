Si è svolta oggi la riunione della Rappresentanza dei Sindaci ASL AL, l’organo attraverso cui la Conferenza dei Sindaci esercita le sue funzioni di indirizzo e controllo sulla programmazione socio-sanitaria del territorio.

Alla riunione, convocata in ASL AL dal Direttore Generale Luigi Vercellino, erano presenti Federico Chiodi, Sindaco di Tortona, Federico Riboldi, Sindaco di Casale Monferrato, Gian Piero Cabella, Sindaco di Novi ligure, Paolo Lantero, Sindaco di Ovada, Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria, Daniele Pane, Sindaco di Trino in qualità di Presidente dei Comitati dei Sindaci del Distretto di Casale, e, collegati da remoto, Lorenzo Lucchini, Sindaco di Acqui Terme, e l’Assessore Davide Buzzi Langhi, in delega per il Sindaco di Alessandria.

All’ordine del giorno era prevista l’elezione del Presidente e del Vicepresidente della Rappresentanza dei Sindaci ASL AL, cariche che sono state conferite rispettivamente ai Sindaci di Alessandria e a quello di Acqui Terme, oltre che la discussione sulle ipotesi di utilizzo dei fondi del PNRR, Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Direttore Generale Luigi Vercellino ha ringraziato i sindaci per lavoro fatto congiuntamente in questo anno di pandemia e per la collaborazione offerta nella definizione degli interventi da effettuare nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Direttore ha chiarito le modalità con cui, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione e dei criteri individuati da AGENAS, si sia proceduto alla redazione di una proposta tecnica per l’individuazione delle strutture più idonee per la realizzazione di 9 Case della Comunità (CdC), 3 Ospedali di Comunità (OdC) e 4 Centrali Operative Territoriali (COT), che verranno localizzate secondo la tabella allegata.

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha espresso la sua preoccupazione in merito al personale destinato a queste nuove strutture, segnalando la già drammatica carenza di personale in molti servizi sanitari, soprattutto nell’ospedale di Tortona. Il Direttore Vercellino ha condiviso la preoccupazione del Sindaco ma ha ricordato come i fondi attualmente disponibili siano impiegabili solo su strutture e sul rinnovo tecnologico. Il problema della carenza di personale è una emergenza nazionale che vedrà qualche attenuazione solo tra 3 o 4 anni quando affluirà nelle strutture delle aziende sanitarie il personale medico attualmente in formazione e questo arco temporale è esattamente quello in cui verranno effettuati gli investimenti sulle strutture che sono in definizione in questi giorni. Il Direttore Vercellino ha inoltre affermato che questi investimenti sono solo una parte della nuova sanità del territorio e ha invitato tutti i sindaci a non dimenticare l’importanza strategica che rivestono le Centrali Operative Territoriali che metteranno in filiera i diversi attori del territorio, soprattutto rispetto alla gestione dei pazienti cronici.

Al termine della presentazione il Sindaco Cabella ha richiesto chiarimenti in merito al centro diurno attualmente insediato negli spazi in cui è previsto il nuovo Ospedale di Comunità. Il Direttore Vercellino ha rassicurato il Sindaco, sia ricordando che la prospettiva temporale dei lavori è di cinque anni, quindi c’è tutto il tempo per effettuare una scelta oculata in caso di una eventuale ricollocazione del centro diurno, sia segnalando il fatto che la struttura di Novi offre un spazio adeguato alla convivenza di più servizi.

Il Sindaco Lucchini ha richiesto un riscontro su una delle ipotesi di collocazione al vaglio, quella relativa ad un eventuale utilizzo dell’ex caserma Cesare Battisti, per la quale il comune di Acqui si era attivato. Anche su questo punto il Direttore Vercellino ha ribadito la necessità di rimanere aderenti ai criteri imposti da Regione e AGENAS, oltre che all’orientamento per l’utilizzo di locali già a disposizione dell’ASL AL. Il Sindaco ha ribadito di ritenere determinante che i fondi derivanti dal Pnrr saranno sfruttati per interventi antisismici e antincendio sulla struttura dell’ospedale “Mons. Galliano”. Questi interventi, ha proseguito, dovranno permettere nel minor tempo possibile di realizzare una piastra ambulatoriale in grado di garantire una minore dispersione di risorse umane, maggiore ordine negli spazi, e andare incontro all’aumento della risposta dei servizi che da tempo chiediamo all’Azienda e all’Assessorato.

Il Sindaco Pane è intervenuto ringraziando per la collaborazione di questi mesi e condividendo le preoccupazioni sulla carenza delle risorse umane. Il Sindaco ha evidenziato come soprattutto in questo periodo si è rivelato importantissimo il lavoro sul territorio di come l’esperienza delle USCA ha dimostrato la necessità di avere strutture organizzative sul territorio. Da questo punto di vista, ha sostenuto, per avere l’organizzazione occorre avere le strutture e quindi i fondi del PNRR rappresentano una opportunità da cogliere.

L’Assessore Buzzi Langhi è intervenuto ringraziando e sottolineando l’appoggio alla scelta di potenziamento del Patria.

Il Sindaco Riboldi ha espresso soddisfazione per il progetto su Casale e per le modalità in cui è stato condiviso e elaborato. Inoltre, in merito al problema della carenza del personale, ha segnalato come con l’insediamento della facoltà di Medicina ad Alessandria e con la potenzialità dell’IRCCS le prospettive di reclutamento potrebbero essere in futuro molto meno problematiche.

In ultimo il Direttore Vercellino ha sottolineato come al di là della quota di fondi del PNRR da utilizzare principalmente per la rete sanitaria territoriale, siano anche presenti significativi investimenti sulle strutture ospedaliere. Ha ricordato che sull’ospedale di Tortona vi è una progettualità molto innovativa, mentre sull’ospedale di Acqui, che ha un approccio progettuale diverso da quello di Tortona, è in fase di attuazione un piano di rilancio e aggiornamento tecnologico. Quella offerta dall’utilizzo dei fondi del PNRR, ha concluso, è un’occasione per fare un tipo di programmazione che non si riusciva a fare da anni e la bontà della proposta di ASL AL è stata premiata a livello regionale con l’ottenimento di 3 Ospedali di Comunità. Infine, ha ulteriormente sottolineato, col PNRR si vanno a mettere in sicurezza dal punto di vista antisismico e le strutture degli ospedali con un investimento 20 milioni di euro e si rinnoverà il parco tecnologico soprattutto nelle strutture sedi di DEA.

ASL Distretto Comune Indirizzo immobile Destinazione attuale edificio Oggetto Tipologia Intervento 010213 Alessandria/Valenza Alessandria via Pacinotti 38 poliambulatorio CdC Ristrutt. diretta e indiretta 010213 Casale M. Casale M. v. Cavour 62/A casa di riposo CdC RiSTRUTTURAZIONE 010213 Casale M. Trino V. c.so Italia 7 IPAB CdC RiSTRUTTURAZIONE 010213 Novi L.-Tortona Tortona v. Milazzo 1 distretto CdC Ristrutt. diretta e indiretta 010213 Novi L.-Tortona Novi L. v. Papa Giovanni XXIII 1 Distretto CdC Ristrutturazione diretta ed indiretta + Nuova costruzione vano ascensore 010213 Novi L.-Tortona Arquata S. v. Libarna 247 Casa della salute CdC Ristrutturazione diretta ed indiretta 010213 Acqui T.- Ovada Acqui T. v. Alessandria 1 Distretto CdC Ristrutturazione diretta ed indiretta 010213 Acqui T.- Ovada Ovada via XXV aprile, 22 Distretto CdC Ristrutturazione diretta ed indiretta 010213 Alessandria/Valenza Valenza Circonvallazione Ovest (tra i civici 24 e 28) terreno CdC nuova costruzione 010213 Alessandria/Valenza Valenza Circonvallazione Ovest (tra i civici 24 e 28) terreno OdC nuova costruzione 010213 Casale M. Casale M. via Giolitti 2 Ospedale OdC Ristrutt. diretta e indiretta 010213 Novi L.-Tortona Novi L. Salita Brichetta 1 RSA e Centro Diurno OdC Ristrutt. diretta e indiretta 010213 Alessandria/Valenza Alessandria via Pacinotti 38 poliambulatorio COT Ristrutt. diretta e indiretta 010213 Casale M. Casale M. v. Cavour 62/A casa di riposo CdC RiSTRUTTURAZIONE 010213 Novi L.-Tortona Tortona v. Milazzo 1 Distretto COT RIQUALIFICAZIONE 010213 Acqui-Ovada Acqui Terme v. Alessandria 1 Distretto COT Ristrutturazione diretta ed indiretta