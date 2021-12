Tortona 5 dicembre 2021 L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo di Tortona M.O.V.M. “Lorenzo Bezzi” ha festeggiato Santa Barbara patrona dei marinai.

Il gruppo tortonese, con soci, gruppi d’assodarmi, Il sindaco Federico Chiodi e il senatore massimo Berutti già sindaco di Tortona, con simpatizzanti e cittadini si sono radunati alle 10.15 in piazza Roma antistante al monumento ai caduti del mare.

La cerimonia ufficiale è iniziata alle 10.30 con l’alzabandiera con l’inno d’Italia e il fischio da nostromo del socio e vice presidente Ruggero Rizzi, a seguire la corona di alloro e l’inno del silenzio che ha chiuso questa prima parte.

Hanno preso la parola il Presidente emerito giuseppe calore che ha voluto ricordare il percorso del gruppo in questo ultimo periodo rallentato dalla pandemia di coronavirus, ma non ha frenato la celebrazione della Santa barbara del 2020 che fu svolta sotto una nevicata, l’abnegazione, la compostezza e la fierezza dei partecipanti è stata premiata con la pubblicazione della foto della manifestazione sul calendario e sull’agenda 2022 divulgata dalla Presidenza Nazionale dell’associazione.

Il presidente Emerito ha ricordato il senatore Massimo Berutti nella sua precedente carica di sindaco di Tortona che è stato uno degli artefici per l’attività del gruppo Tortonese ed in particolare per la realizzazione del Museo del mare, oggi polo culturale e attrattivo della comunità.

Ringraziamento del Sindaco Federico Chiodi per le attività svolte dalle assodarmi e in particolare dei marinai che da un ventennio sono presenti a Tortona con manifestazioni e con l’opera culturale museale.

A chiusura il senatore Massimo Berutti che ha ricordato come la presenza delle associazioni rappresenta un punto di incontro dei cittadini per rinsaldare le tradizioni e i valori della Patria, una emozione che i marinai hanno saputo trasmettergli con le varie attività, un senso di appartenenza da tramandare ai giovani.

Ia cerimonia è continuata con la santa messa presso la chiesa di San Matteo.

Giuseppe Calore