Una disavventura che per fortuna si è conclusa bene, ma se il finale non è stato drammatico bisogna ringraziare un amico che ha dato l’allarme.

Protagonista una donna tortonese di 49 anni che insieme ad un’amica della stessa età ma residente a Genova, vista la bella giornata di sole di lunedì aveva deciso di effettuare una piccola escursione in montagna e precisamente sul monte Ramaceto sopra Rapallo. Le due escursioniste erano partite al mattino da Orero per compiere un percorso ad anello, tuttavia poco prima del tramonto a quanto apre hanno perso l’orientamento e con il buio hanno pensato, come unica soluzione, di trascorrere la notte all’interno della cappelletta a breve distanza dalla sommita del monte.

La Tortonese e la genovese, secondo la prima sommaria ricostruzione, avevano lasciato l’auto ad un’altezza di poco oltre i 400 metri e si sono incamminate nel bosco, fino a raggiunge circa 700 metri di altitudine ma quando ha iniziato a fare buio hanno proseguito per raggiungere un riparo, fino ad arrivare alla cappelletta.

Si preparavano a trascorrere la notte in condizioni impervie e col rischio di assideramento visto le temperature che stavano precipitando e loro con ogni probabilità non erano attrezzate per trascorrere la notte fuori ma per fortuna sono state salvate da un’amico che ha dato l’allarme.

Sono state salvate dagli operatori dal soccorso alpino e speleologico della Liguria che le hanno raggiunte sulla cima della montagna trovandole ovviamente infreddolite, stanche e piuttosto provate ma in buone condizioni.

Dopo averle rifocillate e scaldate i soccorritori le hanno riaccompagnate alla loro auto nel comune di Orero dove la tortonese e l’amica hanno potuto rientrare a casa.

Nella foto sotto tratta da Google maps in luogo dell’accaduto .

La foto in alto, invece è di repertorio