Prenderà avvio l’8 dicembre, nella tensostruttura posta nell’androne di palazzo Dellepiane, con il mercato dei prodotti con denominazione comunale, le cosidette De.Co., la manifestazione “Natale a Novi” organizzata dal comune di Novi e dalla Consulta per il commercio, l’artigianato e l’agricoltura, con la collaborazione di diverse associazioni della città. L’8 dicembre i visitatori potranno trovare prodotti di alta qualità come salumi, ceci della Merella, canestrelli, amaretti, baci di dama, birra artigianale, grappa, torte di riso e altro ancora. Le De.Co sono una certificazione rilasciata dai Comuni con il fine di riconoscere, promuovere e tutelare prodotti agroalimentari, artigianali, piatti tipici caratteristici del proprio territorio, comprendendo anche sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico. Il comune di Novi le ha introdotte nel 2010.

Le manifestazioni gastronomiche, che si concluderanno il 6 gennaio, si terranno nella tensostruttura.

Sempre mercoledì 8 dicembre tornano i canti di Natale con la “Corale Novese”che si esibirà alle 17 in Galleria Perelli in via Girardengo, alle 17.30 in Palazzo della Dogana in via Roma e alle 18 alla Galleria Peruzzo in via Giacometti.

Musica che sarà protagonista anche in altre date nell’ambito di “Natale a Novi”: domenica 12 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Nicolò con il Gala d’inverno organizzato dall’associazione “Novi Musica e Cultura” con l’orchestra “I cameristi cromatici” diretti dal Maestro Maurizio Billi; il 18 dicembre, alle ore 21, nella chiesa Collegiata si terrà la serata “Natale insieme” con il Coro “Novincanto” e il “Coro della Conte” di Genova; il 19 dicembre l’Accademia “Musicarte” eseguirà il concerto di Natale sempre nella Chiesa Collegiata; Infine la Corale Novese si esibirà mercoledì 22 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Pietro per un concerto di Natale in ricordo di Paolo Ferrari.

Nella tensostruttura dell’androne di palazzo Dellepiane verrà collocato il presepe monumentale dello scultore e artista Natale Panaro che, terminate le festività natalizie, rimarrà sempre di proprietà del comune di Novi.

“Natale a Novi” comprenderà, per la prima volta nella sua storia, anche la festività dell’Epifania, primo giorno dei saldi invernali quando, sempre nella tensostruttura dell’androne di palazzo Dellepiane, la Val Borbera si presenterà con una manifestazione intitolata “La val Borbera tra sapori e saperi” svolta in collaborazione con la Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. In questa occasione sarà allestito un percorso a tappe con “I giochi dei nonni” al fine di far conoscere ai bambini come si giocava una volta e ogni tappa ospiterà un paio di giochi in legno capaci di mettere in moto logiche e abilità differenti.

Tanti e tutti estremamente interessanti gli appuntamenti compresi nella manifestazione “Natale a Novi” che, per la verità, prevede un avvenimento anche prima della inaugurazione ufficiale. Infatti il 4 dicembre presso la Biblioteca civica in via Marconi si terrà un laboratorio di acquarello, intitolato “Paesaggi d’inverno”, svolto in collaborazione con l’associazione “Laboratori d’Arte”a cura del Maestro Roberto Pochettini. Consisteranno in due incontri per bambini, accompagnati da un adulto, che prevedono un primo momento alle 10 peri bambini dai cinque agli otto anni e un secondo momento alle 11.15 per ragazzi dai nove ai dodici anni di età. Un altro laboratorio avrà luogo, sempre presso la Biblioteca civica, l’11 dicembre con “Parole in musica”, laboratorio sul libro “Il regalo di Natale” di Ferdinando Albertazzi. Il laboratorio sarà condotto da Gabriella Perugini ed è rivolto ai bambini con età compresa tra i cinque e i sette anni di età.

Spettacolo teatrale il 10 dicembre alle ore 17 dal titolo “Buon Natale,signor Scrooge” che sarà portato in scena dal teatro della Juta di Arquata. Si svolgerà nella tensostruttura, I posti saranno limitati e dovrà essere esibito il Green pass.

L’11 e il 12 dicembre “Mercato Slow dell’Agrobiodiversità” realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food di Gavi e Ovada. Nella tensostruttura di palazzo Dellepiane verranno ospitati presidi e piccoli produttori selezionati. Ci sarà anche il cappone di Morozzo ovvero un’eccellenza certificata e di qualità comprovata, nota a livello nazionale e dal 1999 primo presidio Slow Food.

Il 18 e il 19 dicembre protagonista la Pro Loco di Novi con un evento intitolato “Babbo Natale e gli Elfi del parco-mercato del giocattolo usato.” Rivolto ai bambini presenterà un Babbo Natale ecologico, con lettere dei buoni propositi in tema di tutela dell’ambiente. Ci sarà inoltre una esposizione e vendita di prodotti mentre i bambini potranno riciclare e scambiare i regali di Natale.

Marco Barbagelata presidente della Pro Loco si avvarrà della collaborazione di alcune associazioni. L’Arca, associazione che gestisce il canile di Novi, avrà uno spazio per promuovere la propria attività e raccogliere fondi. Gestione Ambiente utilizzerà l’occasione per promuovere la filosofia del riuso delle cose. L’istituto scolastico “Ciampini-Boccardo” metterà a disposizione i ragazzi per fare presidio, accoglienza e animazione. Infine membri dell’associazione Mountain Byke “I Cinghiali” arriveranno in massa e in bicicletta vestiti da elfi.

Il 18 dicembre si terrà anche Novantico, anticipato per via della ricorrenza natalizia.

Successivamente mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre la tensostruttura ospiterà il mercato del formaggio con i suoi possibili abbinamenti.

Entro questa settimana verrà completata l’installazione delle luminarie natalizie che comprenderanno anche i quartieri periferici della città. Fra le decorazioni natalizie l’orso è una celebrità, lo scorso anno era a San Antioco in Sardegna e l’anno precedente c’erano centinaia di persone in coda a Novara per fotografarsi con lui. Dal 4 dicembre al 23 gennaio in piazza Pernigotti troverà collocazione la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Riguardo agli addobbi natalizi avrà luogo anche a prima edizione del concorso, con l’intento di coinvolgere tutta la città. “Basterà poco per partecipare al concorso-ha detto nel corso della conferenza stampa Barbara Gramolotti presidente della Consulta per il Commercio-anche solo avvitare una lampadina,mettere una ghirlanda al balcone. Un concorso che riguarderà non solo le meravigliose vetrine dei negozi di tutta Novi che ogni anno si trasformano in vere opere d’arte ma anche le abitazioni private con portoni, finestre, terrazzi, tra giochi di luci, fiocchi, ghirlande e decorazioni varie.”

I partecipanti dovranno scattare una foto degli addobbi e inviarla a consulta.caa@comune.noviligure.al.it

La richiesta di partecipazione per le attività commerciali deve avere luogo entro il 7 dicembre, per i privati entro il 14 dicembre. Si potrà votare la propria preferenza fino al 3 gennaio sulla pagina Instagram @novicittadelnatale e la premiazione avrà luogo il 6 gennaio. Al vincitore della categoria privati verrà consegnato un cesto di prodotti tipici del territorio mentre alle attività commerciali saranno dati due biglietti omaggio per uno spettacolo della rassegna teatrale che si terrà al teatro “Romualdo Marenco”

Oltre al concorso sugli addobbi natalizi avrà luogo anche quello ormai tradizionale “Compra e vinci” per acquisti effettuati ai quali sarà abbinata una lotteria nei negozi convenzionati della città fino al 24 dicembre con organizzazione de “Il Cuore di Novi”.

Maurizio Priano