Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo! E’ pur vero che i dati globali sono ancora bassi ma quelli in percentuali sull’impennata di positivi al Covid a Tortona negli ultimi quattro giorni devono veramente indurre alla riflessione perché l’aumento in termini percentuali è del 54,1.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 3 dicembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 37 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 ( ben tredici in più rispetto a lunedì scorso); in ospedale si trovano sempre due pazienti positivi al Covid, ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

E’ assolutamente necessario che i tortonesi facciano tuto il possibile per evitare la diffusione del contagio e usino la mascherina, mantengano le distanze e si lavino spesso le mani.

La mascherina va usata anche e soprattutto in ascensore! Troppi hanno la cattiva abitudine di non farlo, così come di non rispettare le distanze: essere vaccinati non significa essere immuni dal Covid e se anche si prende in forma lieve il virus è sempre il virus e può portare il long covid! Non sapete cos’é? fate una piccola ricerca su Google e ne capirete la pericolosità!