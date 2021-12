Alle ore 13,00 circa il Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in Alessandria via De Amicis per incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra di un codominio. Le operazioni di spegnimento che hanno impegnato la squadra per circa due ore hanno impedito il propagarsi delle fiamme agli alloggi adiacenti, ma a causa del fumo una persona è rimasta intossicata e condotta dal personale 118 presente sul posto al Pronto Soccorso.

Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto Polizia di Stato.