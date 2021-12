Nella giornata di Giovedì 09 Dicembre 2021, si è tenuta un’esercitazione complessa di “Maritime Security” organizzata della Capitaneria di Porto di Imperia, con la partecipazione attiva delle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio tra cui la Prefettura, la Questura di Imperia, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Comando Provinciale e la Sezione

Operativa Navale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Frontiera Marittima, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed anche dei responsabili dell’applicazione dei piani di sicurezza GoImperia con il supporto dell’AltecServices S.r.l..

Con il termine “Maritime Security” si intende la prevenzione di attacchi in mare e terra, tutelando beni e persone da furti, sequestri e sabotaggi. L’esercitazione, descritta nel documento d’impianto approvato dal Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, è servita a verificare la corretta interfaccia nave – port facility e a testare l’efficienza e l’efficacia dei mezzi e delle procedure da mettere in atto col fine di contrastare ogni emergenza in materia di security nel Porto di Imperia.

Ulteriore scopo è stato quello di analizzare eventuali elementi di criticità nel coordinamento e nella tempistica delle risposte da parte dei soggetti interessati. È stato verificato anche il corretto rispetto delle procedure al fine di permettere un’analisi dettagliata dell’attuabilità, della fattibilità pratica delle stesse, creando una situazione di realismo per un ampio

coinvolgimento del cluster marittimo.