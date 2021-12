Il Comune di Imperia aderisce alla 17° edizione della Giornata del Contemporaneo con l’apertura gratuita del Museo Arte Contemporanea Imperia “Collezione Architetto Lino Invernizzi” (M.A.C.I.), domani, sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle 18.00.

La manifestazione è promossa da AMACI, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che dal 2003 coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea in Italia.

“La nostra città può vantare un patrimonio museale di assoluto valore. Il Museo di Villa Faravelli è senz’altro tra i nostri maggiori motivi di orgoglio. Il pomeriggio di domani sarà dunque un’ottima occasione per scoprirlo o riscoprirlo. In questi anni, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, abbiamo fatto ogni sforzo per aprire maggiormente alla città i nostri musei, farli conoscere e vivere con tante iniziative. Stiamo lavorando per proseguire su questa strada”, commenta l’assessore alla Cultura Marcella Roggero.