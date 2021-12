E’ aperto da questa mattina a San Bartolomeo al Mare l’ufficio temporaneo EGEA, presso la palazzina che ospita anche lo IAT e il Comando della Polizia Locale, al piano terra, in Piazza 25 aprile, 1. Quest’ufficio rimarrà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sino a sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 14:00. Qui possono essere ritirati i kit per la raccolta differenziata, indispensabili per il nuovo sistema di raccolta che entrerà in funzione a San Bartolomeo al Mare il 10 gennaio 2022. Sin dall’ora di apertura di oggi c’è stata una buona affluenza. “Invito tutti coloro che ancora non hanno ritirato i kit – spiega il Sindaco Valerio Urso – a recarsi il più presto possibile nell’ufficio temporaneo EGEA, sia residenti che proprietari di seconde case”.

La video registrazione dell’incontro per le utenze domestiche avvenuto in live streaming nei giorni scorsi è disponibile online (https://www.youtube.com/watch?v=V2dUB63WbNY).

Tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata sono disponibili sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare https://bit.ly/3xmKWSe

