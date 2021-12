Così non va: a Tortona il Covid registra un’impennata clamorosa con ben il 60% di positivi in più negli ultimi 4 giorni.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 24 dicembre, a Tortona, sono, infatti, sono i seguenti: 80 persone residenti in città risultano positive al Covid-19: ben 30 in più rispetto a lunedì scorso pari al 60% in più.

In ospedale si trovano nove pazienti positivi al Covid (+4), due ricoverati nel reparto di terapia intensiva, uno in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.