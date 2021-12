Come di consueto il Museo Civico propone per Natale un’offerta musicale di qualità per celebrare insieme le feste di fine anno. Due sono gli appuntamenti in calendario, in collaborazione con Monferrato Classic Orchestra: il primo nel pomeriggio di Santo Stefano e il secondo il giorno dell’Epifania.

Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 17,00 nel Salone Vitoli al primo piano del Museo, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso alle sale del Museo prevede l’uso obbligatorio della mascherina e la verifica del green pass.

Domenica 26 dicembre sarà la volta del Trio italiano composto da Cristina Trimarco, fagotto, Endrio Luti, fisarmonica e Thomas Luti, sassofono, che proporrà un concerto di musica Klezmer.

Il klezmer è caratterizzato dalle sue melodie espressive, che ricordano un po’ la voce umana, anche nel ridere e nel piangere. Per produrlo vengono usati numerosi abbellimenti musicali, tra i quali i krekhts (“singhiozzi”).

Il Trio italiano presenterà una serie di danze e temi popolari del repertorio musicale klezmer.

Giovedì 6 gennaio, invece, sarà il Quartetto Eridano, composto da Davide Torrente, violino, Sofia Gimelli, violino, Carlo Bonicelli, viola e Chiara Piazza, violoncello. Il ricco programma proporrà il Quartetto per archi in Re Minore K421 di Mozart e il Quartetto op.132 n. 15 di Beethoven.

Si ricorda, infine, che durante il periodo festivo, il Museo Civico osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

– giovedì 23 dicembre 8.30-12.30 /14.30-16.30

– venerdì 24 dicembre 10.30-13.00

– domenica 26 dicembre, S. Stefano 10.30-13.00 / 15.00-18.30

– giovedì 30 dicembre 8.30-12.30 /14.30-16.30

– venerdì 31 dicembre 10.30-13.00

– domenica 2 gennaio 10.30-13.00 / 15.00-18.30

– giovedì 6 gennaio Epifania 10.30-13.00 / 15.00-18.30

chiuso 25 dicembre e 1° gennaio

Correlati