Come ogni anno alla vigilia di natale, pubblichiamo il messaggio di auguri del Sindaco di Tortone Federico Chiodi.

Il 2021 è stato un anno che ci ha visti ancora impegnati ad affrontare il perdurare dell’emergenza sanitaria, anche se, fortunatamente, ha avuto un impatto minore sulla nostro città rispetto al 2020.

Questo ci ha permesso di lavorare al rilancio dell’azione amministrativa del Comune, ponendo le basi per quello sviluppo economico e occupazionale di cui Tortona ha bisogno.

Credo che tutti abbiamo sperato in cuor nostro che la crisi che stiamo attraversando finisse di punto in bianco, da un giorno all’altro; molto più probabilmente sarà un percorso graduale che richiederà ancora del tempo.

Ma non voglio parlare della pandemia. Credo che dobbiamo tornare a coltivare sogni e speranze per costruire qualcosa che duri nel tempo. Soprattutto, dobbiamo tornare a occuparci del prossimo, delle persone care, delle nostre famiglie. Il danno più grave che il Covid ha fatto alla nostra società è questa sorta di “frazionamento” che per molte persone si è tramutata in paura e alienazione. Dobbiamo tornare a essere comunità, come forse non siamo mai stati prima: una unità di intenti, di obiettivi o anche solo un volersi beni gli uni con gli altri. Il Natale rappresenta nella nostra cultura un’occasione per ritrovarsi e stare vicini, per abbracciare i nostri affetti più cari, per medicare insieme le nostre ferite.

Voglio augurare dal profondo del cuore a tutti i Tortonesi e alle loro famiglie i più cari auguri di buon Natale e di un 2022 che possa portare la serenità di cui abbiamo davvero bisogno.

Tanti auguri a tutti!

Federico Chiodi