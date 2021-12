Alla presenza dei dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi di Novi, Filippo Pelizza, Silvia Borsano e Giovanna Ravazzano, il Banco Bpm rappresentato da Massimo Marenghi, responsabile della direzione territoriale Novara-Alessandria e Nord Ovest, ha consegnato a ciascuno di essi la somma di mille euro. I finanziamenti sono finalizzati all’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea, materiale di sicurezza e protezione utili ad affrontare la diffusione della pandemia del Coronavirus e dispositivi digitali per la purificazione dell’aria degli ambienti scolastici. La cerimonia di consegna si è svolta presso la scuola primaria “Zucca” nella mattinata di lunedì 20 dicembre ed era presente anche il direttore della filiale di Novi del Banco Bpm, Giorgio Tassisto

Massimo Marenghi ha ricordato che l’iniziativa del Banco Bpm si inquadra in un progetto, quello “Scuola”, che dal 2018 vede l’istituto di credito impegnato nell’obiettivo di aiutare le scuole nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecniche e didattiche. “Solo quest’anno-ha ricordato Massimo Marenghi-il Banco Bpm ha investito circa duecentomila euro per 46 progetti che coinvolgono più di duecento scuole. Il progetto si inserisce nell’ampio programma di azioni messo in campo dal gruppo del Banco Bpm e dalle Fondazioni locali per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Questo è stato reso possibile anche grazie al contributo di clienti e di colleghi che hanno permesso di destinare complessivamente oltre quattro milioni di euro a favore di piccole e grandi realtà impegnate nel mondo del volontariato e della solidarietà.”

Ne corso dell’incontro i responsabili dell’istituto di credito hanno avuto un breve colloquio con i dirigenti scolastici in merito alla situazione che vivono gli istituti, con normative che cambiano ogni breve periodo di tempo.

Maurizio Priano