Si svolgerà Domenica 19 dicembre 2021 alle ore 11 nella Basilica della Maddalena di Novi Ligure la cerimonia di consegna del riconoscimento Premio Solidarietà Luciano Delucca 2021. Il riconoscimento, attribuito fin dal 1990 dall’ Ascom novese, quest’anno andrà ai medici e al personale dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure e in particolare al reparto di Medicina diretto da Antonella Daffonchio.

“Non è un “premio” – ha dichiarato il Presidente di Ascom-Confcommercio Massimo Merlano – ma il nostro modo familiare e modesto per dire grazie. Lo abbiamo detto a tante persone in questi anni, come Luigi Zanchetta, il primo. Non era solo l’autista della Croce Rossa ma un angelo custode sempre pronto giorno e notte, feriali e festivi”.

Sempre a Novi, sabato 18 dicembre, in via Girardengo, la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) allestisce uno spazio espositivo dedicato alla ‘Novi’ per una raccolta fondi che ha l’obiettivo di acquistare un ecografo per il reparto di Urologia dell’ospedale ‘San Giacomo’ diretto dal dottor Franco Montefiore. Chi vorrà aiutare con una offerta riceverà in dono un vasetto di Crema Novi. A consegnarlo saranno i personaggi di Gianduja e Giacometta che nei loro costumi tradizionali rimarranno anche a disposizione per un selfie natalizio.

ASL AL ringrazia il Presidente di Ascom-Confcommercio Massimo Merlano, Italo Cabella Presidente dell’Ente Luciano Delucca e i volontari della LILT: veder riconosciuto l’impegno che senza sosta il personale dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure ha profuso nella lotta al COVID19 è di grande stimolo per proseguire in una battaglia che continua ancora oggi. La solidarietà della comunità novese ha sempre sostenuto gli operatori sanitari del presidio, anche nei momenti più critici, e sapere di poter contare sull’appoggio della popolazione di Novi rende lo sforzo ancora da compiere meno oneroso.