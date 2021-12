Il Sindaco ha firmato un’Ordinanza in cui si dispone quanto segue:

Gli esercizi pubblici devono far rispettare il numero di possibili avventori all’interno del proprio locale esponendo con apposito cartello ben visibile la quantificazione e con successivo rigoroso controllo nella casistica ricadente sul green pass

E FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA

in tutti i luoghi all’aperto dalle ore 06:00 del 17.12.2021 alle ore 24:00 del 09.01.2022: nel centro storico, in tutte le condizioni di aggregazione per manifestazioni, nelle Piazze, nei pressi delle scuole, delle Chiese, alle fermate degli autobus;

L’Ordinanza completa è reperibile sul sito del comune www.comune.castelnuovoscrivia.al.it

Si ricorda che presso gli hub vaccinali è consentito l’ACCESSO DIRETTO per chi ha l’obbligo vaccinale ossia il personale sanitario e socio-assistenziale, il personale scolastico docente e non docente, le Forze dell’ordine, sicurezza e soccorso pubblico.

