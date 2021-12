Continuano le manifestazioni a Tortona e in questo week ce ne sono davvero molte. Oltre a quelle già avviate che trovate riassunte nella tradizionale rubrica degli appuntamenti settimanali, ricordiamo di vedere le splendide luminare per farsi qualche selfie vicino alla stella cometa in piazza Malaspina, all’interno del regalo di Natale in piazza Arzano o in una delle altre belle postazioni luminose.

Inoltre sono previste le seguenti manifestazioni.

Sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21 alla frazione Torre Garofoli parrocchia Santa Giustina

NATALE IN MUSICA CON L’ARCOBALENO DI MIRKO concerto a offerta libera con i Solisti della Compagnia Lirica della tenuta Cravina diretti dal m° Umberto Battegazzore.

dal 18 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

NATIVITA’. VOLTI DI MADRE itinerario artistico contemplativo Madonne col bambino nelle parrocchie di Tortona e frazioni – sabato e domenica dalle 15:30 alle 18:30 – info Biblioteca Civica Tortona tel. 0131.864457

Domenica 19 dicembre 2021 ore 17 fraz. Vho chiesetta della Purità NATALE IN MUSICA concerto con i Solisti della Compagnia Lirica della tenuta Cravina diretti dal m° Umberto Battegazzore.