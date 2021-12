SABATO 4 DICEMBRE

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: fino al 6 marzo presso il Museo del Divisionismo in corso Leoniero mostra fotografica “Tortona-Milano A/R Impressioni di viaggio”. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Sale: in piazza Santa Maria e via Roma dalle ore 15 alle ore 19 mercatino delle associazioni, congregazioni, cooperative sociali – a cura di Gli Amici di S. Maria e S. Siro.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Tortona: dalle 15 alle 19 è possibile visitare gratis casa Barabino e lo studio del Pittore Angelo nell’omonima via e la Gipsoteca “Luigi Aghemo” in via Calcinara.

Pontecurone: presso la SOMS in via Emilia, 141alle ore 12 Palazzo Bertarelli pranzo a favore del Centro Paolo VI di Casalnoceto – organizza Avis Pontecurone