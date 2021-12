E’ in programma nella serata di lunedì 6 dicembre, sulle piste del Bowling di Diano, il terzo e penultimo appuntamento con il Circuito d’Autunno, abbinato al Premio Pasticceria Capriccio Loano. Anche questo torneo sarà a livello amatoriale e aperto a tutti. La scorsa gara, andata in scena il 22 novembre, ha visto prevalere Luigi “Pippo” Bombardieri, il quale ha realizzato ben 548 punti nelle tre manche previste. Alle sue spalle Fabio Curto (520) e Gianni Strafforello (484), seguito a loro volta da Luca Curto e Daniele Ramella, questi ultimi a pari merito con 473. Solo nono Vincenzo Moschetta (447), vincitore della serata inagurale. Bombardieri è balzato anche in vetta della classifica generale che garantisce, in base al piazzamento, importanti bonus per la serata finale del 20 dicembre.

Per partecipare alla gara di lunedì 6, è sufficiente presentarsi entro le ore 21 presso il bancone della sala bowling. La quota di iscrizione, individuale, è fissata in 10 euro. In palio premi per i primi tre classificati. Speciali bonus per gli esordienti.

