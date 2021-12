L’ Amministrazione Comunale su proposta dell’Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini ha deliberato in merito agli eventi celebrativi del ‘Natale a Voghera 2021’.

“Viviamo una fase storica complessa – spiega l’Assessore Malvicini – nella quale tuttavia la nostra Comunità non vuole rinunciare a quella che viene definita la magia del Natale, utile ai cittadini per vivere nel mese di dicembre una Voghera bella che sappia prepararsi al meglio alle festività natalizie. Un grande grazie va alle Associazioni che hanno dato un contributo fondamentale per la vivacizzazione della città, con un calendario che ovviamente terrà in particolare considerazione le esigenze dei più piccoli. Questi eventi vogliono essere da parte nostra un modo di guardare al futuro con speranza”

Gli eventi natalizi sono promossi e coordinati dall’Associazione Valorizziamo Voghera – Voghera da Scoprire in collaborazione con Ascom e Associazione Artigiani Oltrepò, con il

patrocinio e il contributo del Comune di Voghera. Le Associazioni hanno arricchito le vie del centro con i 110 abeti a decoro delle diverse attività commerciali. I 110 abeti potranno poi essere ripiantumati al termine delle festività natalizie. Programma che vede inoltre molte altre manifestazioni organizzate da Asso Promo Arte, Asd Movisport e VOS, Edac Pavia, Associazione Naso a Naso.



Di seguito il calendario:



Dal 5 dicembre al 6 gennaio:



– Punto Selfie in Via Emilia 58



8 dicembre :



– Gli elfi di Natale, animazione itinerante



12 dicembre:



– Christmas Street band, animazione musicale

– I giochi dei nonni in Piazza Duomo angolo Vis Cavour, organizzati da

Asso Promo Arte

– Caccia al tesoro e raccolta benefica per le famiglie in difficoltà,

organizzata da Asd Movisport e VOS con il patrocinio dell’Assessorato allo

Sport e Tempo Libero



19 dicembre:



– Babbo Natale ed elfi acrobati in piazza Duomo a cura di Edac Pavia

– Le Mascottes di Natale, animazione itinerante



Tutte le domeniche di dicembre i clowns di Naso a Naso regaleranno un

sorriso ai bambini per le vie della città