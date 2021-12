Il Prefetto di Imperia, Alberto Nanei, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato, nella giornata odierna, il Piano per l’effettuazione dei controlli volti a garantire il rispetto dell’obbligo del possesso del green pass, come previsto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.

Il decreto in argomento, com’è noto, reca disposizioni innovative in diversi ambiti di interesse, quali:

l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori di particolari settori esposti;

l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, ridefinendone la durata della validità;

l’istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”;

il potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.

Il Piano, in linea con le direttive impartite dal Ministro dell’Interno, prevede un sistema di controlli, seppur a campione, “diffuso e serrato” su tutte le attività individuate nel predetto decreto legge.

Saranno interessate dalle verifiche le seguenti aree di intervento: servizi di ristorazione, bar, strutture ricettive, palestre, piscine, luoghi di intrattenimento (teatri, cinema, sale da ballo, impianti sportivi), nonché il trasporto pubblico locale.

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza – oltre a Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale – con la collaborazione delle Polizie Locali e di quella Provinciale, svolgeranno, previa condivisione in sede di tavolo tecnico, coordinato dal Questore – svolgeranno mirati servizi di controllo del territorio.

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori economico-imprenditoriali interessate dal decreto-legge in argomento, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, sono stati invitati a sensibilizzare, rispettivamente, i propri associati ed i dipendenti in merito alle direttive del Piano.