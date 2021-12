Sono i sorrisi dei piccoli pazienti ad addobbare l’albero di Natale della Cardiologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria grazie al contributo di tutte le famiglie.

Primo tra tutti il papà Alberto Gagliazzo che, per ringraziare il reparto, ha deciso di regalare, con il contributo di Plus Valenza, proprio l’albero che poi è stato decorato con tutte le foto dei bambini curati della Cardiologia Pediatrica: “Sono grato a tutto lo staff medico e infermieristico, in particolare alla Dr.ssa Francesca Cairello e alla Dr.ssa Silvia Magrassi, per l’infinita pazienza e disponibilità. Spero che questo reparto possa crescere sempre di più perché ritengo che sia fondamentale all’interno della Pediatria e più in generale del presidio infantile, così come lo è stato per il benessere di mio figlio”.

Ma le tradizionali lucine, ghirlande e palline non bastavano per decorare un albero solidale ed è qui che sono intervenuti gli altri genitori inviando al personale sanitario le foto sorridenti dei loro piccoli. “L’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica per noi è una seconda famiglia – afferma l’equipe – ci è sembrato quindi naturale condividere questo momento di festa e di gioia insieme a tutti i nostri pazienti e alle loro famiglie: noi abbiamo addobbato l’albero, ma sono loro a renderlo speciale. Ringraziamo quindi di cuore tutti coloro che hanno contributo a realizzarlo e invitiamo chi volesse ancora partecipare a scriverci una mail a cardiologiainfantile@ospedale.al.it inviando la foto da appendere all’albero”.