Pomeriggio davvero difficile per il 118 quello di oggi, lunedì 20 dicembre per tre gravi episodi che si sono verificati nell’arco di poche ore.

Alla periferia di Tortona verso le 13, sull’autostrada Milano – Genova si é verificato un tamponamento fra due camion e un’Audi. Secondo la prima sommaria ricostruzione un camion che proseguiva verso Milano è stato improvvisamente tamponato da un altro camion e l’autista di quest’ultimo è rimasto schiacciato all’intero della cabina ed é deceduto sul colpo.

Nel frattempo un’Audi con a bordo due persone ha tamponato il camion. Sul luogo dell’incidente é intervenuto l’elisoccorso di Alessandria, ma non ha caricato il camionista in quanto già deceduto. Nello schianto sono rimasti feriti, ma non i modo grave i due occupanti dell’Audi.

La corsia nord dell’A/7 quella diretta verso Tortona é rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novi Ligure e la Polizia stradale di Milano per i rilievi del caso.

Sempre oggi pomeriggio, ma alle 13,30 nel comune di Acqui terme un bambino é stato investito e trasportato all’ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria con ferite guaribili in circa 30-40 giorni.

Nel novese, a Parodi Ligure, poco dopo le 14 un operaio è caduto da un’altezza di cinque metri mentre stava lavorando. Subito é stato dato l’allarme e sul posto é intervenuto anche in questo caso l’elisoccorso del 118 di Alessandria che lo ha caricato e trasportato all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

