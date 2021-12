Nel corso della notte è divampato un incendio in un alloggio di proprietà comunale in Via Morandi a Voghera. La donna che occupa l’abitazione e i residenti al piano di sopra sono stati fatti evacuare dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri.

“Appena siamo venuti a conoscenza dell’accaduto ci siamo attivati per mettere a disposizione tutta la nostra collaborazione dopo l’incendio che ha colpito questo immobile di proprietà comunale – le parole dell’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna -. I Vigili del fuoco, a cui va come sempre un grande grazie per la prontezza dell’intervento insieme ai Carabinieri, hanno dichiarato inagibili gli alloggi. Pertanto stiamo lavorando per trovare un’alternativa a queste persone che ora sono in emergenza abitativa. Al momento, mentre una persona ha già trovato ospitalità, per la donna è stata individuata una soluzione temporanea grazie all’intervento dei Servizi Sociali”.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune e di ALER: la cause dell’incendio dovrebbero essere accidentali e sono in corso tutti gli accertamenti del caso.