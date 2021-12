Operazione “Regala un sorriso” portata a termine con successo. A realizzarla all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” sono stati alcuni eroi dei nostri tempi, ovvero i Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria e un gruppo di cittadini e genitori di bambini delle scuole di Alessandria, con l’aiuto di Anteas Alessandria – Trasporto Amico.

“Abbiamo raccolto materiale didattico, colori, album e giochi da tavolo per i piccoli pazienti ricoverati durante queste festività, ma anche per tutti i bimbi che dovranno venire in ospedale anche solo per un Day Hospital in modo tale che possano trascorrere il tempo colorando e facendo viaggiare la fantasia al di là di queste mura” spiega il gruppo di generosi cittadini.

L’Azienda Ospedaliera ringrazia sinceramente per questo gesto di grande solidarietà nei confronti dei bambini più deboli e sfortunati che potranno così trascorrere il Natale in modo più sereno e gioioso nonostante la malattia.