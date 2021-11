Pubblichiamo di seguito una nota giunta dal Gruppo Bencivenni in seguito all’incendio che si è verificato nel deposito del Gruppo milanese Bencivenni a Villalvernia di cui abbiamo dato notizia il 6 novembre scorso in Questo articolo. Noi lo avevamo anticipato senza ovviamente indicare il nome della ditta per tutelare la privacy, ma adesso la conferma arriva direttamente dall’azienda e questo apre non pochi interrogativi sui possibili motivi di un episodio del genere e sui quali i Carabinieri della compagnia di Tortona, ovviamente hanno aperto un’indagine.

Nel frattempo l’azienda ci tiene a precisare che questo episodio non ha fermato certamente l’attività del gruppo che prosegue in altri depositi.

Di seguito la nota giunta dal legale dell’azienda

**************************************

Dai primi rilievi eseguiti sul luogo del violento incendio che ha colpito il deposito di Villalvernia del Gruppo Bencivenni, è stata accertata l’origine dolosa del fatto, anche grazie ai sistemi di sorveglianza le cui registrazioni sono state acquisite.

I veicoli stradali coinvolti non appartengono al Gruppo ma ad un’altra società, che ha in locazione gli spazi presso il parcheggio di Bencivenni. E’ stata sporta denuncia, alle Autorità competenti, dall’azienda proprietaria dei dieci mezzi incendiati: l’ammontare danni ai è ancora in corso di quantificazione.

L’area colpita è attualmente sotto sequestro per indagini: tuttavia il Gruppo Bencivenni, ha proseguito regolarmente la sua attività grazie anche agli altri piazzali di proprietà a disposizione e tutta la flotta ha continuato ad essere operativa nei servizi di trasporto e logistica.



L’azienda vuole rivolgere un particolare ringraziamento al corpo dei Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine della zona per il tempestivo e risolutivo intervento che ha evitato il propagarsi dell’incendio.

Il Gruppo Bencivenni, nato nel 1956 per il trasporto di prodotti siderurgici, è oggi un punto di riferimento in Italia e in

Europa nel settore dei prodotti portuali su container, intermodali, deposito e stoccaggio conto terzi.

La principale sede operativa, che si sviluppa in diversi depositi ampi e attrezzati, è situata a Villalvernia, importante

nodo al centro del quadrilatero industriale e logistico di Genova, Milano, Torino e Piacenza.

Il Gruppo può vantare di un parco veicoli eterogeneo e completo, con mezzi di ultima generazione, sistemi di controllo

digitale avanzati e un servizio di alta qualità e affidabilità rivolto al cliente finale.

L’azienda di proprietà della famiglia Bencivenni, è certificata AENOR e dispone di un sistema di gestione della qualità

conforme alla normativa ISO 9001.