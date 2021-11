Almeno otto autoarticolati coinvolti con ben tre squadre dei Vigili del Fuco all’opera: quelli di Tortona, Alessandria e Novi Ligure con e operazioni di spegnimento che sono andate avanti per tutta la notte fino alle prime ore del mattino e danni davvero ingenti.

Questo il bilancio di un grave incendio che si è sviluppato ieri sera, poco dopo le 21 sul piazzale Vittorio Veneto a Villalvernia, nei pressi della stazione ferroviaria. Incendio all’interno di un deposito di logistica dove erano stoccati diversi camion e container.

Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortona e che immediatamente hanno compreso che si trattava di un incendio molto pericoloso, per cui dopo una prima valutazione e al fine di evitare il propagarsi delle fiamme, si riteneva necessario l’invio in supporto della squadra del distaccamento di Novi Ligure e dell’autobotte di Alessandria.

Al momento le cause dell’incendio non sono ancora accertate per cui non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di natura dolosa.

Sul posto ovviamente, sono anche intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tortona per le indagini del caso.

Le opere di spegnimento e bonifica sono risultate particolarmente complesse a causa della necessità di verificare l’integrità del contenuto dei container che contenevano diverso materiale. .

Di seguito altre immagini dell’incendio.