Dopo la sospensione delle precedenti due edizioni della fiera, nel 2019 per motivi metereologici e nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, quest’anno nella nostra città, si è svolta la tradizionale Fiera di Santa Caterina.

Tutta la zona è stata presidiata dagli operatori della Polizia Municipale per garantire lo scorrimento del traffico veicolare e pedonale.

L’Ufficio tecnico del traffico, in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale e con l’Ufficio commercio, ha provveduto alla emissione delle ordinanze di regolazione della viabilità cittadina e alla apposizione lungo le vie interessate delle relativa segnaletica stradale temporanea necessaria per l’attuazione delle predette ordinanze.

Preziosa è stata la collaborazione del personale volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e della Protezione Civile per il presidio delle zone di fiera suscettibili di eventuali problematiche, anche di sicurezza.

Ai fini del corretto svolgimento della consueta manifestazione commerciale con la presenza di più oltre 200 banchi presenti in V.le Saffi, Via Cavallotti, Via Garibaldi, C.so Marenco, Via Girardengo, P.za Dellepiane e Via Roma e della presenza del Luna Park dal 12 novembre, la Polizia Municipale ha espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia di commercio su aree pubbliche, dalle quali non sono emerse violazioni. Durante tutto il periodo di svolgimento l’area di fiera è stata costantemente vigilata onde evitare, per quanto possibile, fenomeni di abusivismo commerciale.

Inoltre, vista la vigente legislazione in materia di contenimento dell’epidemia da COVID 19 riguardo lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, sono stati effettuati più di 100 controlli sul possesso della Certificazione Verde detta “Green Pass” nei confronti dei commercianti su aree pubbliche, dei gestori degli spettacoli viaggianti e dei clienti. E’ stato elevato un verbale per il mancato possesso della certificazione verde.