Grintosa ed accattivante, coraggiosa e glamour: la “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia 2022” è ormai diventata un must, da leggere, provare dal vivo e, perché no, da collezionare nella propria libreria di casa.

Enrica Giannini

Per il quarto anno consecutivo, si rinnova infatti l’appuntamento per gli appassionati del buon cibo e dell’accoglienza, ma anche per tutti coloro che desiderano scegliere il posto giusto e andare a colpo sicuro. La pubblicazione della Diamond Editore di Alessandria è una scommessa vinta sia per la casa editrice sia per gli imprenditori della ristorazione che, in questo periodo complicato, si sono messi alla prova e in molti casi reinventati: <<Le cose sono cambiate – spiega Enrica Giannini, editore e direttore responsabile del progetto –: siamo orgogliosi di poter presentare un percorso che ha premiato la determinazione di chi, nonostante i momenti bui, ha saputo guardare oltre, con fiducia, così come sono fiera di essere, con la Guida, nelle edicole, nelle librerie e nella grande distribuzione>>.

La Guida 2022 veste, in copertina, un color blu oltremare che rasserena gli animi ed è ricca di novità tutte da scoprire. Oltre alle 6 consolidate sezioni – ristoranti, pizzerie/agriturismi/trattorie, bar/pasticcerie/gelaterie, location, fuori porta, i contenuti extra di Parigi e Londra – quest’edizione accoglie infatti “Le Storie”: si tratta di un focus di approfondimento su alcune aziende che rappresentano eccellenza e vanto per il territorio alessandrino.

Poi, tra i luoghi di ristorazione che è possibile raggiungere in poco meno di un’ora di automobile da Alessandria, quest’anno sono stati inseriti anche alcuni fuori porta montani, per respirare ancor più a pieni polmoni quella sensazione di ritrovata libertà in mezzo alle meravigliose montagne piemontesi.

E se uno dei piaceri della vita è proprio la convivialità, è altrettanto certo – come ci ricorda la celebre frase di Oscar Wilde – che… “I migliori affari si fanno a tavola”! La “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia 2022” rappresenta in pieno lo spirito con cui è auspicabile vivere un’esperienza di ristorazione: <<Sì, perché quando si va a cena o a pranzo fuori – ricorda Enrica Giannini – non si chiede solo di riempire il piatto, ma si desidera fare un vero e proprio viaggio nel gusto, alla scoperta di antichi segreti culinari e di nuove passioni gastronomiche>>. Una Guida che piace molto anche a personaggi del mondo dello spettacolo come a Joe Bastianich e a Fausto Leali che l’hanno approvata a pieni voti. Pratica e maneggevole, con immagini accattivanti e testi originali (curati dalle giornaliste Alessandra Dellacà ed Enrica Giannini), la Guida è in vendita (anche su Amazon) a 13,90 euro nelle edicole, nelle librerie e nella grande distribuzione in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria.

Cercate allora, in mezzo a tanti nomi di locali consolidati, anche i nuovi indirizzi da provare, con calma, durante l’anno che verrà: riappropriatevi del vostro tempo e condividetelo con i vostri affetti e con chi vi accoglierà al tavolo come ospiti preziosi.

In continuità con l’idea iniziale da cui è nata questa pubblicazione, resta il fatto che la Guida non esprime giudizi, ma narra “un personalissimo modo di essere ristoratore di qualità”: sfogliate le attività presenti nelle oltre 190 pagine e segnate ciò che più vi è rimasto impresso, nei vostri appunti di svago o di lavoro: capirete quanto avere un locale da scegliere per ogni occasione sia molto utile, oltre che divertente!