A Tortona, nei giorni scorsi, sono stati completati i lavori per la riqualificazione dell’area verde in piazza Cavalli Molinelli, nel rione Paghisano, con la realizzazione di un’area giochi per bambini.

L’intervento è stato effettuato nell’ambito del progetto “Explora: spazi e tempi per crescere” di cui il Comune di Tortona è partner, finanziato dal Fondo per il contrato alla povertà educativa minorile. Il costo dell’intervento è di circa 10 mila euro, dei quali 8.500 circa finanziati dal bando “Nuove Generazioni” per il potenziamento delle attività extrascolastiche, la sperimentazione di spazi in cui accostarsi ad attività sportive e di gioco e la valorizzazione di corretti stili di vita.