Diano Marina si prepara per i primi freddi stagionali e promulga l’ordinanza comunale n. 111 che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Da oggi, 2 novembre, al giorno 14 novembre compreso, viene così autorizzata l’accensione degli impianti termici di distribuzione e utilizzazione di calore per un massimo di 5 ore giornaliere.