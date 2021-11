Ricerca per:

“Apprendiamo con soddisfazione il ritorno ad una gestione collegiale dell’azienda – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – Devo innanzitutto ringraziare Paolo Selmi che nell’ultimo anno ha svolto l’incarico di amministratore unico, in una fase molto complessa che ha visto l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nella nostra città, con grande professionalità e spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale. Poi rivolgo i complimenti e i sinceri auguri di buon lavoro a Pier Paolo Civeriati, tortonese che avrà il compito, insieme al nuovo consiglio di amministrazione, di gestire questo delicato momento di passaggio e guidare la società verso sempre migliori livelli di servizio ai cittadini”.

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci di Gestione Ambiente, azienda che si occupa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a Tortona, per nominare il nuovo consiglio di amministrazione, dopo che, nell’ultimo anno, la società era stata retta da un amministratore unico, Paolo Selmi.