Giovedì 4 novembre a Casale Monferrato saranno celebrate la Giornata dell’Unità Nazionale, la Giornata delle Forze Armate, la Commemorazione dei Caduti per causa di guerra o in servizio e la Commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. Il programma prevede:ore 10.00 ritrovo dei partecipanti al Monumento ai Caduti nei Giardini Pubblici ore 10.15 deposizione corona di alloro e discorso celebrativo del Sindaco ore 10.30 conferimento Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto ore 10.45 trasferimento al Cimitero Cattolico Urbano: alzabandiera e deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti situato nel “Quadrato militare” ore 11.00 celebrazione S. Messa ore 11.30 deposizione corone di alloro alle lapidi dei Caduti dislocate all’interno del Cimitero