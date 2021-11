Nuova impennata di aumenti di casi di Covid a Tortona che sono quasi triplicati in una settimana passando da 12 a 34 e così davvero non va, non va proprio.

I dati sulla diffusione del contagio di ieri, lunedì 1 novembre, a Tortona, infatti erano i seguenti: 34 persone residenti in città risultavano positive al Covid-19 (dieci in più rispetto a venerdì scorso) mente in ospedale sono sempre ricoverati 4 pazienti positivi al Covid, due dei quali nel reparto di terapia intensiva.

Non ci siamo proprio: i tortonesi devono capire che vaccinarsi non significa essere immuni al contagio e devono anche capire che andare in ascensore senza mascherina ci si espone al contagio, così come l’eccesiva vicinanza con la maschera chirurgica (la cui protezione è inferiore all’ FP2).

Indossare la maschera di tessuto poi, equivale a non avere nulla, così come indossare qualsiasi tipo di mascherina lasciando il naso fuori.

Ricordatevi poi il distanziamento e di lavare spesso le mani.

Insomma poche, piccole regole che servono a prevenire il contagio, ma è davvero così difficile rispettarle?