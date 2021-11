Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Le celebrazioni provinciali si terranno anche quest’anno ad Imperia, in Piazza della Vittoria, con inizio alle ore 10.30, con la cerimonia dell’Alzabandiera e la Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, alla presenza delle Autorità della provincia.

Nella mattinata odierna è stato reso omaggio dalle Autorità civili, militari, religiose e dai rappresentanti delle Associazioni d’Arma, ai Sacrari dei Caduti della I° e della II° Guerra Mondiale ed al Mausoleo della Resistenza dei Cimiteri del capoluogo di provincia di Oneglia e Porto Maurizio, nonché al monumento ai Caduti sito in Viale Matteotti con l’intento di “fare memoria” dei Caduti di tutte le Guerre.