Si chiama semplicemente “Don Guido” ed è il sito internet del nuovo vescovo di Tortona, Don Guido Marini.

Non soltanto Social (Facebook, Twitter e Youtube) ma anche un vero e proprio sito Internet perché – giustamente – non tutti possono essere iscritti e seguire i Social, mentre un sito è alla portata di tutti e si raggiunge sempre perché non servono iscrizioni.

Il sito del vescovo di Tortona si trova al link https://www.donguido.it/ ed è ricco di contenuti anche mediali ed inoltre divulga tutti i suoi appuntamenti pubblici: domani ad esempio la giornata è interamente dedicata ai giovani con la messa in duomo alle 19 e alle 21 l’incontro all’Auditorium “Mater Dei”, con i giovani (GMG diocesana).

Ieri sera, Mercoledì 17 novembre ,alle in Cattedrale a Tortona la santa Messa con i Sindaci della Diocesi.