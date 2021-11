Continua sabato 20 domenica 21 novembre la Fiera dell’Artigianato Artistico alla Città Commerciale Oasi di Tortona.

All’interno della galleria del centro commerciale negli stand dedicati all’evento si potranno ammirare ed acquistare oggetti artigianali fatti rigorosamente a mano

Ceramiche artistiche, bijoux originali, borse uniche, lampade , accessori in cuoio, oggetti regalo creati dall’abilità manuale di artigiani del territorio.

Una passeggiata in galleria alla ricerca di qualcosa di unico, originale, non conformato da regalarsi o da regalare con un occhio di anticipo, perché no, anche per il Natale.