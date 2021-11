Pioveva e anche abbastanza forte, ma a Tortona certe ricorrenze, come le celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale la Giornata delle Forze Armate e l’Anniversario della Vittoria, non possono essere rimandate e così questa sera, verso le 19,30 in piazza Duomo, come da programma il Sindaco Federico Chiodi accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e dai rappresentanti delle associazioni militari e dei combattenti si sono dati appuntamento davanti alla Cattedrale di Santa Maria Assunta per per accendere, come da programma, il fuoco sacro nell’ambito del centenario del Milite Ignoto.

Ricorrenza importante visto che, tra l’altro, la città di Tortona ha dedicato proprio al Milite Ignoto la lunga salita che dal centro cittadino arriva fino al parco del Castello.

Il fuoco sacro é rimasto acceso per alcune ore presidiato a turno dai rappresentati delle varie associazioni.

Domani, giovedì 4 novembre, le manifestazioni proseguiranno secondo questo programma:

ore 9.00 Santa Messa in Cattedrale

ore 9.45 ritrovo in Piazza del Duomo

ore 10.15 Commemorazione ufficiale presso l’atrio dell’Asilo Monumento ai Caduti (Via Bidone)

Saluto del Sindaco Federico Chiodi

Alzabandiera e deposizione della corona d’alloro

ore 18.00 Conferenza “Centenario del Milite Ignoto (1921-2021)” presso il Ridotto del Teatro Civico.

Di seguito altre immagini dell’avvenimento di questa sera.