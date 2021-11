Con una determina il Comune di Tortona ha concluso il procedimento di conferenza dei servizi ottenendo il nullaosta degli enti interessati per la realizzazione della Variante alla viabilità alternativa sulla strada Statale per Alessandria nel territorio della frazione Torre Garofoli, necessaria, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico per la tratta Pozzolo-Tortona dove è prevista la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia ferroviario in località Cascinotti Fornace.

Il progetto prevedeva l’istituzione di un percorso alternativo per garantire il transito da e per Tortona: il Consorzio COCIV aveva già iniziato le procedure quando emergevano perplessità e proteste da parte dei residenti per la scelta del percorso.

Il Comune avviava quindi un confronto inviando anche una diffida a procedere con i lavori e proponendo una viabilità alternativa: la soluzione individuata dall’Ufficio tecnico consiste in una deviazione provvisoria costituita da un tratto di viabilità già esistente in strada Gerola che attraversa il polo logistico-produttivo e che richiederà limitati interventi di adeguamento prevalentemente per quanto riguarda la segnaletica verticale ed orizzontante, oltre a un secondo tratto da realizzare a cura del Consorzio COCIV che, “bypassando” l’esistente tracciato ferroviario Tortona-Novi Ligure, proseguirà in affiancamento alla stessa sul lato est per ricongiungersi alla sp 10.

Il Comune, che ha collaborato col Consorzio al fine di concludere gli accordi con i privati proprietari dei terreni interessati dall’occupazione temporanea necessaria alla realizzazione del nuovo tracciato, prenderà in carico la gestione della viabilità provvisoria, mentre le risorse economiche per la realizzazione del nuovo tracciato temporaneo saranno messe a disposizione da RFI.