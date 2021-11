Una volta tanti anni fa, gabbiani così numerosi si vedevano al mare o nelle immediate vicinanze, ma adesso non più.

La segnalazione risale ad alcuni giorni fa ed è talmente inusuale per la città di Tortona che si trova ad oltre 60 Km dall’acqua salata che merita ampio spazio.

Foto e post arrivano da Ugo De cresi, appassionato naturalista che ha avvistato questa colonia di gabbiani alal periferia di Tortona.

“Avete presente quei film anni 80 dove viene inquadrato il mare e la spiaggia e subito parte l’effetto sonoro del verso dei gabbiani? – afferma – Oggi la storia è cambiata e la più grande colonia di gabbiani si trova nei pressi di Tortona. Prima il record era detenuto dalla discarica di Novi LIgure, ma questa zona vicino ad un’azienda ha conquistato il primato: sono migliaia.”

Secondo il naturalista i gabbiani quando sono arrivati qui hanno spodestato i corvi perché in numero nettamente superiore e se i corvi in un primo tempo hanno trovato duro per l’invasione poi si sono adattati ed ora convivono insieme.

Di seguito altre immagini sempre di Ugo De Cresi.