E’ come tradizione, a scopo benefico, il primo appuntamento stagionale con i tornei amatoriali organizzati sulle piste del Bowling di Diano. Gli appassionati di questa divertente disciplina si ritrovano questa sera, 8 novembre, per il 14° Memorial Generale, gara dedicata alla memoria di Salvatore Leotta, uno dei fondatori della struttura. Il ricavato sarà devoluto ala Croce Rossa Italiana, comitato di Diano Marina, presente con alcuni propri militi alla kermesse. Il torneo, aperto a tutti, è valido quale prima tappa del Circuito d’Autunno (seguiranno altre tre serate), che prima di Natale manderà in scena la finale. Obbligatorio il green pass. Attesi giocatori da tutto l’Imperiese e dal Savonese. Previste tre manche per ciascun giocatore. Iscrizioni sul posto dalle ore 20.30. La quota è di soli 10 euro. Il via alle ore 21, dopo i classici tiri di prova.