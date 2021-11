In data odierna, è stato pubblicato sul sito web di questa Prefettura il primo elenco dei veicoli rientranti nel censimento semestrale di cui all’art. 215 bis del Codice della strada.

Come disposto dalla citata norma, la lista ricomprende i veicoli giacenti da più di sei mesi presso le depositerie operanti in provincia, a seguito dell’applicazione delle misure del sequestro e del fermo amministrativo nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.

Si evidenzia che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto elenco (e, dunque, entro il 25.12.2021), il proprietario o uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. potrà assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria con conseguente estinzione del debito maturato dallo Stato allo stesso titolo.

In caso di mancata assunzione della custodia, i veicoli oggetto di fermo, sequestro o dissequestro sono da ritenersi abbandonati mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.

L’elenco è consultabile accedendo al seguente link: http://www.prefettura.it/imperia/contenuti/Censimento_semestrale_dei_veicoli_ai_sensi_dell_art._215_bis_c.d.s._pubblicazione_primo_elenco-12603623.htm