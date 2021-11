Torna in presenza l’Open night del Liceo Peano, l’appuntamento per studenti delle scuole secondarie di primo grado che si apprestano a scegliere la scuola superiore.

Il Liceo aprirà le sue porte venerdì 26 novembre 2021. Per consentire la visita ai locali e ai laboratori della scuola, che sarà accompagnata dai docenti, sono state predisposte misure ad hoc nel massimo rispetto delle norme imposte anticovid.

L’accesso alla scuola, dalle 20 alle 23 e per un numero limitato di persone, sarà possibile soltanto previa prenotazione e possesso di green pass. La visita sarà guidata dai docenti che accompagneranno ragazzi e genitori nelle aule e nei laboratori, attivati per la serata da insegnanti e studenti di tutti i corsi di studio e sanificati dopo ogni passaggio.

Un’organizzazione complessa ma fortemente voluta dalla Dirigente Maria Rita Marchesotti per consentire ai giovani delle terze medie di fare conoscenza della nuova scuola dal vivo. Le docenti responsabili dell’orientamento, Giovanna Ricci e Lorena Lini, con la collaborazione dei colleghi del team innovazione, hanno organizzato il sistema di prenotazione e le modalità di accesso alla scuola. Il numero di ingressi è forzatamente ridotto a cento unità e le prenotazioni hanno già raggiunto il limite massimo previsto.

Ma tutta l’offerta formativa del Liceo è già online sul sito istituzionale: video, presentazioni, piani di studio, descrizione delle attività extracurricolari per aiutare i ragazzi e le famiglie a fare una scelta meditata e fondamentale per il futuro.

Per tutti coloro che non avranno modo di accedere alla scuola in questa occasione, sono già stati predisposti tre incontri online attraverso piattaforma Google Meet dalle 18.00 alle 19.30 dei giorni 2 dicembre, 16 dicembre e 17 gennaio: seppure virtualmente, si potrà parlare con docenti e studenti di ogni indirizzo. I link di accesso alle stanze virtuali, una per ogni corso di studio, sono già presenti sul sito.