Nella galleria interna del Centro Commerciale Oasi di Tortona sono in programma due fine settimana tutti dedicati all’artigianato: sabato 13 e domenica 14 novembre, sabato 20 e domenica 21 novembre si terrà la fiera dell’artigianato artistico nella galleria interna.

Questo tipo di evento ha lo scopo di valorizzare la lavorazione artistica della materia, la magia della trasformazione del manufatto grazie all’abilità dell’artigiano.

Il motivo conduttore dell’evento è proprio una passione che accomuna tutti gli espositori, cioè il “fatto a mano”. Oggetti unici, dalle creazioni in cuoio, alle ceramiche, alla bigiotteria, alle lampade artigianali.

Un’ occasione per trovare un oggetto, un accessorio particolare, unico per sé o da regalare, magari con un occhio ed un’ idea già per i regali di Natale. Perché allora non approfittare di una passeggiata in galleria tra gli stand degli espositori, naturalmente in tutta sicurezza, per scoprire le novità che gli artisti artigiani del territorio ci offrono.

Due week end quindi tutti dedicati alla scoperta della manualità, della creatività, della ricerca del particolare, dell’originalità e del talento artistico, della genuinità dei prodotti; tutti valori decisamente da rivalutare e riscoprire.